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لبنان
أوستن حذّر غالانت من التصعيد مع "حزب الله"
Lebanon 24
12-11-2023
|
19:00
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حذّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، من خطورة تزايد التوتر العسكري على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وقد أبلغ أوستن غالانت في مكالمة هاتفية، يوم السبت، بقلق البيت الأبيض من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، قد تؤدي إلى تفاقم التوترات على طول الحدود، الأمر الذي قد يقود إلى حرب إقليمية.
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وأشارت المصادر إلى أن "البعض في إدارة الرئيس جو بايدن، يشعر بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله، وخلق ذريعة لحرب أوسع في لبنان يمكن أن تجر الولايات المتحدة ودولا أخرى إلى مزيد من الصراع، الأمر الذي ينفيه الإسرائيليون بشكل قاطع".
وقد شدّد على ضرورة احتواء الصراع في غزة وتجنب التصعيد الإقليمي.
وذكر مصدر إسرائيلي أن "أوستن طلب من غالانت توضيحات تتعلق بالضربات الإسرائيلية في لبنان، داعياً نظيره الإسرائيلي لتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله".
وأبلغ غالانت أوستن وفق المصدر الإسرائيلي، أن سياسة إسرائيل تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان، مؤكداً أنه "يستبعد حدوث مثل هذا السيناريو".
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