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عاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بيروت مساء امس بعد مشاركته في القمة العربية الطارئة في المملكة العربية السعودية، ويستأنف صباح اليوم اجتماعاته ولقاءاته في السرايا والتي تتركز على ضبط الوضع في الجنوب ومنع امتداد الحرب الاسرائيلية على غزة الى لبنان.وكتبت" نداء الوطن": خلال المشاورات التي أجراها الرئيس ميقاتي مع زواره أمس، أعرب عن «ارتياحه» الى القرارات التي أصدرتها قمة الرياض، خصوصاً حول لبنان، لكنه أبدى في الوقت نفسه «خوفاً كبيراً» من استمرار الحرب في غزة وانعكاسها على جنوب لبنان. ورأى أنّ عودة الهدوء الى الحدود الجنوبية مرهون بوقف النار في حرب غزة.وأشار الى أنه يجري اتصالات دولية كي يعود الهدوء الى الجنوب، موضحاً ان «لا مصلحة لأي طرف داخلي في توسيع نطاق المواجهات».وعندما تطرق البحث الى القرار الرقم 1701 الذي أعلن التزامه في كلمته في قمة الرياض، تبيّن أنّ ميقاتي يراهن على ضغوط دولية تمارس على اسرائيل في مقابل تحضير الجيش لكي يكون على أهبة الاستعداد كي يمسك بزمام الأمور جنوباً. وسمع ميقاتي من زواره ملاحظات حول «الفلتان» الذي يعيشه الجنوب حيث بإمكان أية مجموعة أن تمارس عملاً عسكرياً في «جبهة الجنوب المفتوحة». ووعد بأخذ هذه الملاحظات في الاعتبار.وكان الرئيس ميقاتي اعتبر ان "حزب الله يتصرف بوطنية عالية وأنا مطمئن على عقلانيته". واشار في حديث ل" الجزيرة" الى اننا "لسنا هواة حرب ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة"، موضحا ان "لبنان يتمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ويؤكد عليها". ولفت الى ان "الحذر موجود ونأمل أن تؤدي الاتصالات إلى وقف إسرائيل إطلاق النار في جنوب لبنان".