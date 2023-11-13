التوتر يعود جنوباً.. استهداف موقع اسرائيلي بصواريخ موجهة والعدو يرد بقصف مدفعي

عاد التوتر قبل ظهر اليوم الإثنين الى منطقة الجنوب، بعدما استهدف القصف الإسرائيلي محيط منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وقصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي اطراف بلدتي يارون والبستان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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كما تعرضت المنطقة الواقعة بين شيحين وام التوت والضهيرة في القطاع الغربي للقصف المدفعي المركز من مرابض الجيش الاسرائيلي، إضافة إلى قصف اسرائيلي مركز استهدف بليدا وعيتا الشعب.

وادى القصف المعادي المستمر الى اشتعال النيران بالاحراج المتاخمة للخط الازرق قبالة بلدات الناقورة وعلما الشعب والضهيرة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ولاحقا أعلن حزب الله في بيان انه استهدف قوّة مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة بالصواريخ محققا إصابات مباشرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قصف بالمدفعية أهدافاً داخل لبنان بعد رصد إطلاق قذيفتي هاون من الأراضي اللبنانية.



يأتي هذا بعدما قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن قذيفتين سقطتا في منطقة الجليل شمال إسرائيل من دون وقوع إصابات. وأوضحت الهيئة أن المقذوفين سقطا بعد تفعيل صفارات الإنذار، مشيرةً إلى أنهما سقطا في منطقة مفتوحة.