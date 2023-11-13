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لبنان

التوتر يعود جنوباً.. استهداف موقع اسرائيلي بصواريخ موجهة والعدو يرد بقصف مدفعي

Lebanon 24
13-11-2023 | 01:51
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عاد التوتر الى منطقة الجنوب، بعدما استهدف القصف الإسرائيلي محيط منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، كما دوت صافرات الإنذار في مقر عام قيادة اليونيفيل في الناقورة.
 
وقصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي اطراف بلدتي يارون والبستان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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كما تعرضت المنطقة الواقعة بين شيحين وام التوت والضهيرة في القطاع الغربي ، للقصف المدفعي المركز من مرابض الجيش الاسرائيلي.
 
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قصف بالمدفعية أهدافاً داخل لبنان بعد رصد إطلاق قذيفتي هاون من الأراضي اللبنانية.

يأتي هذا بعدما قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن قذيفتين سقطتا في منطقة الجليل شمال إسرائيل من دون وقوع إصابات. وأوضحت الهيئة أن المقذوفين سقطا بعد تفعيل صفارات الإنذار، مشيرةً إلى أنهما سقطا في منطقة مفتوحة.
 
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