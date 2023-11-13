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لبنان

معركة "هادئة" في سوريا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-11-2023 | 01:15
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في ظل التصعيد الكبير الحاصل في المنطقة، ودخول الجبهة اللبنانية بشكل متسارع في المعركة، يبدو ان الواقع الميداني في سوريا يتطور بإتجاهات تصعيدية ايضا.
وبحسب المصادر فإن "معركة هادئة تحصل بين ايران وحلفائها من جهة وبين الولايات المتحدة الأميركية من جهة اخرى في الداخل السوري، وهذا ما يؤدي الى قصف وقصف مضاد يطال مواقع الطرفين".
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وتشير المصادر الى" ان الولايات المتحدة الأميركية تحاول عدم تحقيق اصابات بشرية خلال غاراتها الجرية على مواقع القوات الحليفة لايران، في المقابل تستمر الفصائل العراقية بقصف القواعد العسكرية الاميركية في سوريا من دون اي رادع".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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