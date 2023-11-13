خلافات داخل "النافعة" واستقالة موظف بارز

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بالرغم من "الحركة الاعلامية" التي شهدتها "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة" الأسبوع الفائت، إلا أن الأمور لا تسير على ما يرام، خاصةً بين الكادر البشري، العسكري والمدني.وبحسب مصدر مدني في الهيئة عُلم أن خلافات كبيرة في طريقة العمل ووجهات النظر بين موظفي ملاك الهيئة المدنيين وبين العسكريين المنتدبين الى الهيئة، مما أدى الى إستقالة عدد من المدنيين ومنهم موظف بارز لطالما إعتبر مرجعاً يعتمد عليه في الإدارة وتشريعاتها .