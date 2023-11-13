بري "غير موافق".. وهذا ما سعى إليه "تكتل نيابي"

في إطار السعي لحل أزمة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، يسعى تكتل نيابي بارز الى التواصل والتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل التوصل الى تعيين جلسة عامة للتصويت على إقتراح قانون بالتمديد للقائد.

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مصادر مُطلعة قالت إنّ المساعي حتى الساعات الماضية لم تنجح في تحديد موعدٍ لوفد هذا التكتل، وقد تحدثت الأوساط المتابعة إن عدم تعيين الموعد الذي طُلب من أسبوعين تقريباً، يندرجُ في خانة عدم موافقة الرئيس بري على عقد جلسة ببند وحيد كما يرغب هذا التكتل، كما أن رئيس المجلس يُفضل عدم إدخال المجلس في هذا الجدل القائم اليوم.