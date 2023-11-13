"التيار" يطلب من الناشطين: "خففوا الهجوم عليه"

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في اطار الموقف العام لـ"التيار الوطني الحر" من المعركة الحاصلة بين "حزب الله" والجيش الاسرائيلي، تحاول "ميرنا الشالوحي" ضبط جمهورها وتحديدا المعادي للحزب.وبحسب المصادر فإن "التيار" يحاول منع حصول اشكالات على مواقع التواصل الاجتماعي بين بعض مناصريه ومناصري الحزب لان ذلك يؤثر ايضا على وحدة "التيار" التي يوجد داخله الكثير من الداعمين لدور الحزب العسكري.وتؤكد المصادر ان قيادة "التيار" تقوم بجهود جدية بهدف اعادة ترميم التشققات التي حصلت بينها وبين "حزب الله" وذلك من خلال اعادة اقناع الجمهور العوني بخطاب سياسي موحّد.