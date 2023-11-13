27
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
6
o
بشري
29
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أهمّ ما في قمة الرياض
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
13-11-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتقد كثيرون أن ما نتج عن القمة الإسلامية-العربية الاستثنائية، التي عُقدت في الرياض، لم يكن في مستوى ما يتعرّض له الفلسطينيون من اعتداءات وحشية مستمرة منذ أكثر من 37 يومًا. ومن بين هؤلاء الذين رأوا في البيان النهائي للقمة ما لا يتناسب مع حجم وقوة 57 دولة، مَن طالب بإلغاء جامعة الدول العربية لأنها بحسب تعبيرهم "لزوم ما لا يلزم". فإذا لم تكن هذه الجامعة، في رأي هؤلاء، اسمًا على مسمّى بما تعنيه هذه الكلمة من مضامين وحدوية في الرؤية والقرار فلا حاجة إليها بعد اليوم. فأي صرخة ستطلق بعد "خراب غزة" ستكون كتلك الصرخة التي يتردّد صداها في وادٍ ولا أحد يسمعها.
Advertisement
أمّا الذين رأوا في بيان قمة الرياض ما يمكن التأسيس عليه لممارسة أقصى أنواع الضغط على المجتمع الدولي والغربي للقيام بما عليه القيام به لوقف ما ترتكبه إسرائيل من مجازر يومية ضد المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، فلاحظوا أن لجمّ التهديدات الإسرائيلية لا يتحقّق إلا بما يمكن اللجوء إليه من وسائل ضغط متوافرة لدى معظم الدول الإسلامية والعربية، التي شاركت في هذه القمة الاستثنائية، ومن بينها إيران، التي لم يذكر أحد أنها اعترضت أو تحفظت أو عارضت ما تضمّنه البيان الختامي للقمة، أي أنها موافقة على كل كلمة فيه. وهذا ما يفسّر نوعًا ما عدم لجوء البعض في لبنان إلى التصعيد الكلامي والميداني.
وفي رأي بعض المحللين أن قمة الرياض انعقدت تحت عنوانين أساسيين، الأول مشاركة أغلبية قادة الدول الإسلامية والعربية، ومن بينها لبنان بشخص ريس حكومته نجيب ميقاتي، الذي كانت لكلمته وقع خاص لدى قادة هذه الدول، والثاني مشاركة الرئيس الإيراني بما تعنيه هذه المشاركة في السياسة الإقليمية. وقد "سرق" اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس إبراهيم رئيسي بعض الأضواء، إذ اعتبر البعض أن هذا اللقاء هو في كفّة ولقاء القمة في كفّة أخرى، مع ما لهذا التشبيه من واقعية لم تعد مجرد تكهنات أو توقعّات، بل أصبح جزءًا من منظومة قواعد يُعمل عليها من ضمن مجموعة ضوابط جديدة يفرضها واقع المنطقة الجغرافي. وقد يكون ما يحصل في غزة، على رغم بشاعته، من ضمن ما يُرسم من مخطّطات مستقبلية لواقع قد يكون مغايرًا لما هو قائم اليوم على أرض الواقع.
فما بين المتفائلين بنصر قريب والمغالين في الإصرار على عدم رؤية إلاّ السواد، ثمة مجموعة كبيرة من الواقعيين، الذين ينظرون إلى كل ما يجري في المنطقة من متغيّرات بعين الواقع، من دون أن يعني ذلك التسليم كليًا بمنطق الاختباء وراء الأصابع. فوراء الأكمة ما وراءها من أمور قد يصعب على الناظر إليها بالعين المجرّدة رؤية ما يجب رؤيته. من هنا، فإن ما تمّ بحثه بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني ليس مجرد تفصيل، بل هو نتيجة طبيعية لتفاهمات سابقة قد تتطورّ في مراحل لاحقة عبر سلسلة من التفاهمات على مستقبل المنطقة، وما يمكن أن تشكّله حرب غزة من أولوية في رسم خارطة طريق لهذه السياسة، التي تعتمد على الواقعية كأساس متين للانتقال في ما بعد إلى مرحلة التنفيذ.
فالغبار المتصاعد من قطاع غزة يحجب الرؤية عن واقع قد يكون الحديث عنه في هذا الوقت بالذات، وإن كان صحيحًا، كمن يعصب عينيه لكي لا يرى بشاعة ما يحصل على أرض الواقع. ولكن هذا التهرّب من رؤية ما يرتكبه العدو من مجازر لا يلغي حقيقة ما يتعرض له "الغزاويون" الذين يموتون ألف مرّة كل يوم، وهم لا يزالون يجالدون، على رغم ما يصيبهم من خيبات أمل قد تكون "أشدّ مضاضة من وقع الحسام المهنّد".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لأزمة صحية
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لأزمة صحية
13:39 | 2023-11-12
12/11/2023 01:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"خرقٌ كبير" يطال خطوط "حزب الله" الخلفية.. هؤلاء يهدّدونه بشدّة!
Lebanon 24
"خرقٌ كبير" يطال خطوط "حزب الله" الخلفية.. هؤلاء يهدّدونه بشدّة!
06:00 | 2023-11-12
12/11/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خالد خسر حياته بطريقة مروعة.. هكذا قضى في الحمام
Lebanon 24
خالد خسر حياته بطريقة مروعة.. هكذا قضى في الحمام
10:21 | 2023-11-12
12/11/2023 10:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع منسوب التوتر جنوباً.. وإسرائيل تحمّل الحكومة اللبنانية المسؤوليّة عن أفعال "الحزب"
Lebanon 24
ارتفاع منسوب التوتر جنوباً.. وإسرائيل تحمّل الحكومة اللبنانية المسؤوليّة عن أفعال "الحزب"
14:24 | 2023-11-12
12/11/2023 02:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مُروعة من الجنوب تُنشر لأوّل مرّة.. هكذا نجا مُسعفون من القصف الإسرائيليّ!
Lebanon 24
تفاصيل مُروعة من الجنوب تُنشر لأوّل مرّة.. هكذا نجا مُسعفون من القصف الإسرائيليّ!
12:00 | 2023-11-12
12/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
01:51 | 2023-11-13
التوتر يعود جنوباً.. استهداف موقع اسرائيلي بصواريخ موجهة والعدو يرد بقصف مدفعي
04:22 | 2023-11-13
"لا تقع ضحية الاحتيال: احمِ نفسك".. حملة توعية مشتركة بين "قوى الأمن" و "OMT"
04:18 | 2023-11-13
تطورات الجنوب... قصف اسرائيلي وحرائق في الأحراج!
04:02 | 2023-11-13
انخفاض ملموس في الحرارة غدا... وتحذير!
03:33 | 2023-11-13
"عريس" ضحية اطلاق نار في شكا.. اليكم التفاصيل
03:20 | 2023-11-13
تقريرٌ لصحيفة إسرائيلية: هذا ما تُفكر به تل أبيب بشأن "حزب الله"!
فيديو
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
13/11/2023 11:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
10:14 | 2023-11-11
13/11/2023 11:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
13/11/2023 11:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24