وأخيرا الطقس سيتغير: استعدوا للأمطار الطوفانية.. وسلسلة منخفضات نحو لبنان في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منخفض البحر الاحمر ينشط فوق جنوب مصر وشمال المملكة السعودية وتتدنى قيم الضغط الجوّي نحو 1002hpa، ويصل تأثيرها مساء اليوم الاثنين نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، 1008hpa، فينحرف منخفض اليونان نحو جنوب تركيا، فقبرص وسوريا ولبنان وفلسطين، وتبدأ الاجواء تتهيأ مساء الاثنين لتساقط الامطار المحلية مع عواصف رعدية (غير شاملة).وبسبب الضغط المنخفض الذي سيتأثر به لبنان، سوف يغطي التيار النفاث او Jet stream المنطقة ويرفع نسبة الرطوبة الى 100% فتتحوّل الامطار الى طوفانية يوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم الاربعاء قبل الظهر مصحوبة بالصواعق والبروق بنسبة 90% في معظم المناطق اللبنانية.

أضاف خنيصر: تشتد قوة الامطار التي تكون مصحوبة بحبات البرد، احيانا، ما يرفع احتمال تشكل السيول الى نسبة 70% على الطرقات وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق الساحلية بخاصة بعد ظهر الثلاثاء، حيث سيدخل المنخفض في ذروته، وتتساقط الثلوج بين 2600 و 2700 متر،للمناطق الساحلية السورية واللبنانية والفلسطينية، والجبال الغربية، والجنوبية اللبنانية الحصة الاولى من الامطار (40-85مم)امّا البقاع كله، وشمال الاردن وشرق فلسطين فلهم الحصة الثانية (15-35مم)، وذلك من مساء الاثنين ولغاية صباح الاربعاء.يبقى حضور الامطار الخفيفة العابرة ملحوظاً بين الاربعاء والجمعة في لبنان، على ان يضرب المنطقة منخفض جوي بارد في الويك اند المقبل وقد يكون طوفانيّ، غزير الامطار والثلوج على المرتفعات بسبب رياحه الباردة الناشطة، وتمركُز التيار النفاث فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط.تابع خنيصر: باختصار، سوف ينقلب تشرين الحالي بقسمة الثاني الى ممطر وسلسلة من المنخفضات سوف تتجه نحو المنطقة بسبب نشاط منخفض البحر الاحمر الذي يساهم بتدني الضغط الجوي في المنطقة، الامر الذي يشير الى تخطي معدل الهطولات على الساحل اللبناني 300 مم ساحلاً و 150 مم جبلاً وجنوباً و 85مم بقاعاً.طقس يوم الاثنين: غائم يتحول الى ممطر مساء وفي ساعات الليل مع احتمال تشكل عواصف رعدية.طقس يوم الثلاثاء: ممطر الى طوفاني مع تشكل الصواعق والسيول وربما الفيضانات على الطرقات بخاصة بين ساعات الظهيرة والمساء.