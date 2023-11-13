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لبنان

تقريرٌ لصحيفة إسرائيلية: هذا ما تُفكر به تل أبيب بشأن "حزب الله"!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-11-2023 | 03:20
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نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" تقريراً قالت فيه إنّ "صبر المؤسسة الأمنية في إسرائيل بدأ ينفد بسبب تصاعد عمليات حزب الله ضدّ الجيش الإسرائيليّ عند الجبهة بين لبنان واسرائيل".
ولفت التقرير  الذي ترجمه "لبنان24" إلى أنَّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تُدرك أنه من أجل إعادة الأمن إلى مناطق خط النزاع مع لبنان، فإنه لا بُد من وجود حلّ من شأنه أن يُغير الوضع الأمني بشكل جذريّ على طول الحدود". 
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وفي تصريحٍ له مؤخراً، قال المُتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هاغاري إنّ "هناك خطة لتغيير الوضع الأمني عند الحدود مع لبنان"، وذلك إثر التطورات الأخيرة الحاصلة هناك. 
وأوضحت الصحيفة أنّ "القرار في الجهاز الدفاعي الإسرائيليّ هو التركيز على جبهة قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه من الأفضل تركيز الجهد في كل ساحة على حدة وبشكلٍ تدريجي"، وقالت: "ما زال هناك من يأمل في أن يؤدي النصر في غزة إلى ردع حزب الله، لكن آخرين يعتقدون أن هناك حاجة إلى خطواتٍ إضافية والتي يمكن أن تكون سياسية أو قد تصل إلى حرب شاملة مع حزب الله".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

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