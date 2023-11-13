Advertisement

لبنان

"عريس" ضحية اطلاق نار في شكا.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-11-2023 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1129796-638354690752280996.jpeg
Doc-P-1129796-638354690752280996.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهول اليوم على اطلاق نار من سلاح حربي على المدعو "س.س" اثناء تواجده داخل سيارته، ما أدى الى اصابته في رأسه وذلك في منطقة شكا.
وعلى الفور حضرت عناصر من الصليب الاحمر اللبناني وعملت على نقل الجريح الى مستشفى البترون حيث ما لبث ان فارق الحياة.
Advertisement
كما  حضرت القوى الامنية والادلة الجنائية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وأشارت المعلومات الى ان "س.س" عريس جديد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:51 | 2023-11-13
04:22 | 2023-11-13
04:18 | 2023-11-13
04:02 | 2023-11-13
03:20 | 2023-11-13
03:08 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24