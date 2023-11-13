"عريس" ضحية اطلاق نار في شكا.. اليكم التفاصيل

أقدم مجهول اليوم على اطلاق نار من سلاح حربي على المدعو "س.س" اثناء تواجده داخل سيارته، ما أدى الى اصابته في رأسه وذلك في منطقة شكا.

وعلى الفور حضرت عناصر من الصليب الاحمر اللبناني وعملت على نقل الجريح الى مستشفى البترون حيث ما لبث ان فارق الحياة.

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