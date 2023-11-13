27
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
9
o
بشري
29
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تطورات الجنوب... قصف اسرائيلي وحرائق في الأحراج!
Lebanon 24
13-11-2023
|
04:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
ادى القصف الاسرائيلي المستمر الى اشتعال النيران بالاحراج المتاخمة للخط الازرق قبالة بلدات الناقورة وعلما الشعب والضهيرة، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صاروخٌ ينطلق من لبنان وقصفٌ إسرائيلي عنيف يطال الجنوب.. فيديو يُظهر ما يحدث
Lebanon 24
صاروخٌ ينطلق من لبنان وقصفٌ إسرائيلي عنيف يطال الجنوب.. فيديو يُظهر ما يحدث
13/11/2023 14:23:40
13/11/2023 14:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لقد بادرت شخصيًّا منذ اندلاع أحداث غزة إلى إطلاق النداءات العلنية للحفاظ على الهدوء ولضبط النفس على الحدود الجنوبية ووجَّهْتُ التحذيراتِ من تمدد الحرب التدميرية في غزة إلى جنوب لبنان ومنه إلى المنطقة
Lebanon 24
ميقاتي: لقد بادرت شخصيًّا منذ اندلاع أحداث غزة إلى إطلاق النداءات العلنية للحفاظ على الهدوء ولضبط النفس على الحدود الجنوبية ووجَّهْتُ التحذيراتِ من تمدد الحرب التدميرية في غزة إلى جنوب لبنان ومنه إلى المنطقة
13/11/2023 14:23:40
13/11/2023 14:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": 3 قذائف مدفعية إسرائيليّة سقطت على أطراف بلدة حولا الجنوبية لجهة وادي السلوقي
Lebanon 24
"لبنان 24": 3 قذائف مدفعية إسرائيليّة سقطت على أطراف بلدة حولا الجنوبية لجهة وادي السلوقي
13/11/2023 14:23:40
13/11/2023 14:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف إسرائيلي مركز بين بلدتي رميش وعيتا الشعب في الجنوب
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف إسرائيلي مركز بين بلدتي رميش وعيتا الشعب في الجنوب
13/11/2023 14:23:40
13/11/2023 14:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
الجنوب
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لأزمة صحية
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لأزمة صحية
13:39 | 2023-11-12
12/11/2023 01:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خالد خسر حياته بطريقة مروعة.. هكذا قضى في الحمام
Lebanon 24
خالد خسر حياته بطريقة مروعة.. هكذا قضى في الحمام
10:21 | 2023-11-12
12/11/2023 10:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع منسوب التوتر جنوباً.. وإسرائيل تحمّل الحكومة اللبنانية المسؤوليّة عن أفعال "الحزب"
Lebanon 24
ارتفاع منسوب التوتر جنوباً.. وإسرائيل تحمّل الحكومة اللبنانية المسؤوليّة عن أفعال "الحزب"
14:24 | 2023-11-12
12/11/2023 02:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مُروعة من الجنوب تُنشر لأوّل مرّة.. هكذا نجا مُسعفون من القصف الإسرائيليّ!
Lebanon 24
تفاصيل مُروعة من الجنوب تُنشر لأوّل مرّة.. هكذا نجا مُسعفون من القصف الإسرائيليّ!
12:00 | 2023-11-12
12/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح بين عائلتين في هذه المنطقة
Lebanon 24
اشتباك مسلح بين عائلتين في هذه المنطقة
09:46 | 2023-11-12
12/11/2023 09:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-11-13
الحرب في الجنوب: الكلفة أقل من خسارة غزّة
07:12 | 2023-11-13
سقوط شهيد إثر غارة إسرائيلية على منزل في عيناتا الجنوبية!
06:34 | 2023-11-13
كتلة "الاعتدال الوطني" زارت دار الفتوى: تنويه بمواقف المفتي دريان وميقاتي
06:20 | 2023-11-13
عاجل.. عملية نوعيّة لـ"حزب الله" وهذا ما فعله بـ"قوة إسرائيليّة"!
06:09 | 2023-11-13
وزير الاعلام تلقى دعوة لحضور احتفال بيروت عاصمة الاعلام العربي
06:03 | 2023-11-13
خبرٌ عن المضمونين في زحلة... كركي: لن نتوانى عن تحسين عمل "الضمان" في مكاتبه كافة
فيديو
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
13/11/2023 14:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
10:14 | 2023-11-11
13/11/2023 14:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
13/11/2023 14:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24