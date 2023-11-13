تطورات الجنوب... قصف اسرائيلي وحرائق في الأحراج!

ادى القصف الاسرائيلي المستمر الى اشتعال النيران بالاحراج المتاخمة للخط الازرق قبالة بلدات الناقورة وعلما الشعب والضهيرة، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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