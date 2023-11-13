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لبنان

"لا تقع ضحية الاحتيال: احمِ نفسك".. حملة توعية مشتركة بين "قوى الأمن" و "OMT"

Lebanon 24
13-11-2023 | 04:22
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في إطار الأسبوع العالمي للتوعية ضدّ الاحتيال الذي يمتدّ من 12 إلى 18 تشرين الثاني 2023، أطلقت شركة "OMT" بالتعاون مع المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي حملة توعية بعنوان "لا تقع ضحية الاحتيال: احمِ نفسك".

وتهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على أبرز الأساليب والعلامات الاحتيالية التي ينبغي التوقّف عندها تفاديًا لوقوعهم ضحية الاحتيال.

وفي هذا الصدد، صرّح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قائلاً: "إنّ تخصيص أسبوع عالمي للتوعية ضدّ الاحتيال نابع من الحاجة العالمية لمكافحة الجرائم الاحتيالية لما تشكّله من تهديد للمجتمعات. وبالتالي، إنّ تضافر الجهود بين المديرية والقطاع الخاص كشركة OMT يعزّز من القدرة على مكافحة الاحتيال والحدّ من مخاطره".

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة "OMT" توفيق معوّض: "إنّنا نعتزّ بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي لمواجهة تحدّيات العالم الرقمي الذي لا يخلو من مخاطر الاحتيال المالي، وتأتي هذه الحملة لتحصين الزبائن بالتوعية اللازمة".
 
وفي سياق تصريحه، نوّه معوّض بالجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في سبيل مكافحة الاحتيال وحماية المواطنين.

وتُذكّر قوى الأمن الداخلي المواطنين بضرورة الإبلاغ عند التعرّض لأي عملية احتيال عبر خدمة "بلّغ" على الموقع الإلكتروني "isf.gov.lb".
 
 
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