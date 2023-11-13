اللواء ابراهيم بحث والسفير النمساوي في تطورات حرب غزة

استقبل اللواء عباس ابراهيم في مكتبه اليوم السفير النمساوي رينه بول آمري، وتم خلال اللقاء بحث في تطورات حرب غزة وامكان تأثيرها على المنطقة.



وقد اهدى السفير النمساوي اللواء ابراهيم كتاباً تاريخياً عن فيينا.