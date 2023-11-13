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لبنان

اللواء ابراهيم بحث والسفير النمساوي في تطورات حرب غزة

Lebanon 24
13-11-2023 | 04:39
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استقبل اللواء عباس ابراهيم في مكتبه اليوم  السفير النمساوي رينه بول آمري، وتم  خلال اللقاء بحث في تطورات حرب غزة وامكان تأثيرها على المنطقة.

وقد اهدى السفير النمساوي اللواء ابراهيم  كتاباً تاريخياً عن فيينا.
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لبنان

اللواء ابراهيم

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