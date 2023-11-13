انتخابات نقابة المعلمين في فرع مدارس جبل لبنان

أعلنت نقابة المعلمين في بيان، أنه "بروح ديموقراطية اختار المعلمون في مدارس جبل لبنان أعضاء الفرع، في انتخابات نزيهة سادتها أجواء من التنافس والحرية، وبإشراف الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات وحضور مندوبيها. ورغم الظروف المعيشية المرهقة، توافد المعلمون إلى مركزي الاقتراع في المعهد الأنطوني ومعهد الرسل".

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بعد فرز الأصوات فاز في مجلس الفرع كل من: ريتا المدوّر، روبير البيطار، كميل أبو سمرا، جاندارك أبي عقل، زياد طربيه، دانيال الفتى، يزيد أبو خليل، كميل خليل، جلال سعيد، رانيا جعجع، ماريا البدادوني وجورج الريّس.