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لبنان
هذا ما فعله حزب الله بقوة مشاة إسرائيلية صباح اليوم
Lebanon 24
13-11-2023
|
04:52
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أعلن حزب الله في بيان اليوم الأثنين أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 10:35 من صباح يوم الاثنين 13-11-2023 قوة مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة بالصواريخ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
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