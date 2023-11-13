هذا ما فعله حزب الله بقوة مشاة إسرائيلية صباح اليوم

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أعلن حزب الله في بيان اليوم الأثنين أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 10:35 من صباح يوم الاثنين 13-11-2023 قوة مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة بالصواريخ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".