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لبنان

مناورة طبية في مخيم البداوي تحسباً لاعتداء إسرائيلي

Lebanon 24
13-11-2023 | 04:58
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نفذت لجنة الطوارىء الطبية بالتعاون مع اللجنة الصحية والنادي الثقافي الفلسطيني العربي وبرعاية اللجنة الشعبية في مخيم البداوي، في إطار التحضيرات العملية لخطة الطوارىء تحسباً لأسوأ الإحتمالات في مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مناورة عملية إستخدمت فيها سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف التابعة للمؤسسات الطبية في المخيم، حاكت حدثين قد يحصلا في المخيم، الأول في مدارس التركيب داخل المخيم، والثاني على الشارع العام مقابل مسجد زمزم.
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وقد أغلقت خلال المناورة حواجز المخيم من الجهتين الشمالية والجنوبية تسهيلاً لعمل سيارات الإسعاف والدفاع المدني وفرق الإسعاف والطوارىء، في حضور حشد من فاعليات وأهالي المخيم، في حين قدمت التسهيلات للفرق الطبية من قبل القوة الأمنية المشتركة وووحدة التدخل السريع في قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وخاصة منع التجمعات على طرق سير سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف أثناء إطفاء الحرائق ونقل المصابين إلى المراكز الطبية في المخيم.

وتقدمت اللجنة الشعبية الفلسطينية في المخيم، في بيان، "بتحياتها واحترامها وشكرها لكافة المراكز الطبية والإستشفائية في المخيم وكوادرها وموظفيها ومتطوعي والدفاع المدني، كما تتقدم بالتحية والإحترام والتقدير لمنفذ وضباط وعناصر القوة الأمنية المشتركة وضباط وكوادر وحدة التدخل السريع في قوات الأمن الوطني، ووسائل الإعلام التي شاركت بالتغطية ومواقع التواصل الإجتماعي، وأهلنا في مخيم البداوي الذين تفاعلوا مع المناورة".
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