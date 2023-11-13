بلبلة في المستوطنات الإسرائيليّة المُحاذية للبنان.. ماذا يحدث؟

تسيطرُ أجواء التوتر على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة في هذه الأثناء، في وقتٍ أعلن فيه "حزب الله" ظهر اليوم، إستهداف قوّة مُشاة إسرائيليّة في موقع الضهيرة العسكري بالصواريخ.

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وفي وقتٍ سابق، أعلن جيش العدو إستهداف خلية مُسلحة داخل لبنان، زاعماً أن هذه الخطوة جاءت رداً على إطلاق قذيفتي هاون سقطتا بمنطقة مفتوحة داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة، من دون وقوع إصابات.



بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة إنه جرى رصدُ إطلاق 18 صاروخاً باتجاه منطقة عرب العرامشة المُحاذية للبنان، موضحة أن جميع القذائف سقطت في مناطق مفتوحة.