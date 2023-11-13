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لبنان

خبرٌ عن المضمونين في زحلة... كركي: لن نتوانى عن تحسين عمل "الضمان" في مكاتبه كافة

Lebanon 24
13-11-2023 | 06:03
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استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة الدكتور فؤاد خوري وبحثا في "أبرز القضايا الاجتماعية والمعيشية في البلاد وبخاصة أوضاع المضمونين الصحية حيث أشاد الأستاذ خوري بالجهود الكبيرة التي قام بها المدير العام للضمان لجهة زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية"، وفق بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق.
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وأعلن كركي عن آخرها نهاية الأسبوع الماضي حيث ضاعف تعرفة ال Pet Scan وال MRI  وال CT Scan  10 مرات بعد مضاعفة معاينة الأطباء 20 مرة وأسعار الأدوية المزمنة من 12 الى 15 مرة، كذلك زيادة تعرفة علاج جلسة غسيل الكلى كلما دعت الحاجة لذلك، بحيث يبقى هذا العمل الطبي مغطى 100% على حساب الصندوق.
 
وخلال اللقاء، توقف المجتمعان عند موضوع انقطاع الكهرباء في مكتب زحلة الإقليمي وتمت معالجته بصورة فورية حيث  تقدم الدكتور خوري بمبادرة قيمة تمثلت بتأمين مادة المازوت لتشغيل مولد الكهرباء لمدة أسبوع، وهذا يدل على مدى التنسيق والتعاون الدائم بين الجمعية والضمان".
 
ومن جهته، أعطى المدير العام للضمان توجيهاته إلى الدوائر المختصة في الصندوق من أجل إصدار شيكات لمصلحة شركة كهرباء زحلة المساهمة بشكل فوري وقد بلغ مجموع المبالغ المصروفة حوالي 998 مليون ليرة لبنانية واصبحت الشيكات جاهزة للاستلام من الإدارة المركزية للصندوق.
 
وفي هذا الإطار، نوه الحاضران بمناقبية المهندس أسعد نكد، الرئيس التنفيدي ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة المساهمة لجهة تأمين الكهرباء بشكل دائم لعموم أهالي زحلة، وبخاصة مكتب الضمان الاجتماعي فيها من أجل ضمان تسيير معاملات الضمونين ومصالحهم.
 
وقد أجرى المدير العام اتصالا هاتفيا بالمهندس نكد، شاكرا إياه على تجاوبه لإعادة التيار الكهربائي الى مركز زحلة الإقليمي.
 
وفي سياق متصل، توافق المجتمعان على ضرورة تضافر الجهود من قبل الجميع  للوقوف الى جانب الصندوق الوطني للضمان، بخاصة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد، كي يعاود لعب دوره في تأمين التغطية الاجتماعية والصحية لحوالي ثلث الشعب اللبناني".
 
وفي الختام، أكد الدكتور كركي أنه "لن يتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل تأمين وتحسين عمل مرفق الضمان الاجتماعي في مكاتبه كافة المنتشرة على الأراضي اللبنانية والتي يبلغ عددها 38 مركزا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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