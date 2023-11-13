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لبنان
كتلة "الاعتدال الوطني" زارت دار الفتوى: تنويه بمواقف المفتي دريان وميقاتي
Lebanon 24
13-11-2023
|
06:34
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان كتلة "الاعتدال الوطني"، التي بحثت معه في الشؤون اللبنانية والعربية والعدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان.
وشجبت الكتلة" الإجرام الإرهابي الذي يقوم به الكيان الصهيوني في غزة وفلسطين"، وأشادت بـ"مواقف المفتي دريان الوطنية والتضامن مع الشعب الفلسطيني من قتل الأطفال والنساء والشيوخ والتدمير الممنهج"، ونوهت" بالجهود والمساعي التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتجنيب لبنان الحرب مع العدو الإسرائيلي".
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وتطرقت في بحثها مع المفتي دريان الى التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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