Advertisement

لبنان

كتلة "الاعتدال الوطني" زارت دار الفتوى: تنويه بمواقف المفتي دريان وميقاتي

Lebanon 24
13-11-2023 | 06:34
A-
A+
Doc-P-1129872-638354797507685296.jpg
Doc-P-1129872-638354797507685296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان كتلة "الاعتدال الوطني"، التي بحثت معه في الشؤون اللبنانية والعربية والعدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان.

وشجبت الكتلة" الإجرام الإرهابي الذي يقوم به الكيان الصهيوني في غزة وفلسطين"، وأشادت بـ"مواقف المفتي دريان الوطنية والتضامن مع الشعب الفلسطيني من قتل الأطفال والنساء والشيوخ والتدمير الممنهج"، ونوهت" بالجهود والمساعي التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتجنيب لبنان الحرب مع العدو الإسرائيلي".
Advertisement

  وتطرقت في بحثها مع المفتي دريان الى التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:12 | 2023-11-13
10:00 | 2023-11-13
09:59 | 2023-11-13
09:45 | 2023-11-13
09:34 | 2023-11-13
09:09 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24