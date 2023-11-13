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لبنان

قصف إسرائيلي على بلدات جنوبية.. وسقوط شهيدين في عيناتا!

Lebanon 24
13-11-2023 | 07:12
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استهدفت غارة اسرائيلية ظهر اليوم أحد المنازل في بلدة عيناتا الجنوبية وأدت الى استشهاد مواطنين وسقوط عدد من الجرحى، كما سوّت المنزل بالارض .

وعملت فرق كشافة الرسالة الاسلامية على نقل جثماني الشهيدين الى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، بحسب مندوبة "لبنان 24".
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كما صدر عن غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية البيان التالي: "عملت عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية في بلدة عيناثا على إجلاء شهيدين كانا قد ارتقيا نتيجة القصف الصهيوني على خراج البلدة".

يأتي هذا التطور في وقت تشهد بلدات جنوبية قصفاً إسرائيلياً مستمراً، إذ ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه تمّ تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتي حولا ومركبا وبنت جبيل.

كما تعرضت أطراف بلدة رميش في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي، ثم جرى قصف متجدد على مرتفعات كفرشوبا وحلتا وشانوح وبسطرة.
 
وتسبب القصف الاسرائيلي أيضاً بتدمير 3 منازل في بلدة محيبيب الجنوبية، بالإضافة إلى تسجيل أضرار في مقام البلدة بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

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