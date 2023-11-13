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لبنان

بيرم استقبل وفداً عن مطران مرجعيون والاراضي المقدسة

Lebanon 24
13-11-2023 | 07:31
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استقبل وزير العمل  في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم ، وفداً يمثل مطران مرجعيون والاراضي المقدسة ، المطران الياس كفوري برئاسة رئيس الديوان في المطرانية الأب غريغوريوس سلوم.

وتم تأكيد "التضامن الوطني، والانفتاح المجتمعي، لا سيما في هذا الظرف الصعب ، ربطاً بالحرب العدوانية على غزة، والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان سيادة وشعباً".
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وتلقى الوزير بيرم دعوة لزيارة المطرانية في مرجعيون ، فوعد بتلبيتها فور توافر الظروف المناسبة.

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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