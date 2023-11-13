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لبنان

المفتي قبلان دان قرار وقف عمل شبكة الميادين في فلسطين

Lebanon 24
13-11-2023 | 07:42
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الاتي:

"كل الفخر والتأييد والتضامن مع شبكة الميادين التي أثبتت أنها ترسانة إعلامية ذات صدقية أكبر من ترسانة الجرائم الوحشية التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية في قطاع غزة وفلسطين والمنطقة. ويكفي قناة الميادين فخرا أنَّ صورة ميادينها فضحت زيف فيالق الإعلام الغربي والشرقي الممسوك بالغرف السوداء ووضعت مظلومية قطاع غزة فوق منصات العالم". 
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وأضاف: "ندين القرار الصهيوني الإرهابي بوقف عمل شبكة الميادين في فلسطين بما في ذلك الترهيب الصهيوني للإعلام الحر والتضييق عليه، وندعو الإعلام الحر الى انتفاضة تليق بشرف ملاحم البطولات الإعلامية سيما تلك التي تتعلق بقطاع غزة وفلسطين".
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