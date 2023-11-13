Advertisement

لبنان

مولوي بحث مع وفد من كتلة "الاعتدال الوطني" في الاوضاع العامة

Lebanon 24
13-11-2023 | 07:48
A-
A+
Doc-P-1129888-638354837938280174.png
Doc-P-1129888-638354837938280174.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي وفد كتلة "الاعتدال الوطني" وبحث معه الأوضاع العامة وشؤون عكار والشمال.

والتقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار في اطار التنسيق بين الوزارتين .
Advertisement

وبحث مع النائب وائل ابو فاعور امورا تتعلق بمنطقة البقاع الغربي وراشيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:12 | 2023-11-13
10:00 | 2023-11-13
09:59 | 2023-11-13
09:45 | 2023-11-13
09:34 | 2023-11-13
09:09 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24