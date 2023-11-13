مولوي بحث مع وفد من كتلة "الاعتدال الوطني" في الاوضاع العامة

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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي وفد كتلة "الاعتدال الوطني" وبحث معه الأوضاع العامة وشؤون عكار والشمال.والتقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار في اطار التنسيق بين الوزارتين .وبحث مع النائب وائل ابو فاعور امورا تتعلق بمنطقة البقاع الغربي وراشيا.