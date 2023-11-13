اتصال بين عبدالله وبيرم... واتفاق على الاستعداد لمواجهة العدوان الاسرائيلي

اتصل رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، بوزير العمل مصطفى بيرم، وتم البحث في خطة طوارئ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي باشر بها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، لجهة إعادة العمل بالسلفات المالية للمستشفيات وزيادتها لتمكين هذه الاخيرة من استكمال تحضيراتها وتجهيزاتها لطوارئ الحرب.

وتم الاتفاق على الاستعداد بكل الامكانات لمواجهة العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والإستعداد لإحتمالات توسعه الى حرب شاملة.

واتصل عبد الله بالمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركي، ووضعه في صورة تلك الأوضاع، الذي أكد انه "طلب من نائب رئيس مجلس ادارة الضمان غازي يحيى، الدعوة الى عقد جلسة طارئة لبحث هذا الموضوع وإتمام جميع المستلزمات العائدة له، لنكون جميعا على جهوزية تامة في مواجهة أي عدوان اسرائيلي".