Advertisement

لبنان

تعرض لاطلاق نار داخل سيارته.. هذا ما حصل فجر اليوم مع مسؤول في حزب لبناني بارز

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-11-2023 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1129898-638354857138157551.jpg
Doc-P-1129898-638354857138157551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المدعو "ث.ح.ح" وهو مسؤول في حزب لبناني بارز، لاطلاق نار على سيارته فجر اليوم من قبل مسلحين، وذلك على احدى الطريق الحرجية المؤدية الى منزله في بلدة بنهران قضاء الكورة. وبحسب ما افادت المصادر فان المسؤول نجا بعدما قفز من سيارته ليفر مطلقي النار الى جهه مجهولة. 
Advertisement

وقد تولت مخابرات الجيش والقوى الامنية التحقيق بالحادثة لمعرفة ملابساتها وتوقيف مطلقو النار. 

لبنان

خاص

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:12 | 2023-11-13
10:00 | 2023-11-13
09:59 | 2023-11-13
09:45 | 2023-11-13
09:34 | 2023-11-13
09:09 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24