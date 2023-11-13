تعرض لاطلاق نار داخل سيارته.. هذا ما حصل فجر اليوم مع مسؤول في حزب لبناني بارز

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المدعو "ث.ح.ح" وهو مسؤول في حزب لبناني بارز، لاطلاق نار على سيارته فجر اليوم من قبل مسلحين، وذلك على احدى الطريق الحرجية المؤدية الى منزله في بلدة بنهران قضاء الكورة. وبحسب ما افادت المصادر فان المسؤول نجا بعدما قفز من سيارته ليفر مطلقي النار الى جهه مجهولة.وقد تولت مخابرات الجيش والقوى الامنية التحقيق بالحادثة لمعرفة ملابساتها وتوقيف مطلقو النار.