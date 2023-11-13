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لبنان

الحزب ينعى شهيدا جديدا له على طريق القدس

Lebanon 24
13-11-2023 | 09:34
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أعلن حزب الله في بيان عن استشهاد علي مهدي سيف الدين "ذو الفقار" من بلدة حلبتا وسكان مدينة بعلبك في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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