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لبنان
هذه تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
13-11-2023
|
09:45
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ما بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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