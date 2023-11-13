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لبنان

هذه تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
13-11-2023 | 09:45
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ما بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
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