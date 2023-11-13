بعد استهداف الإعلاميين.. هذا ما اعلنته نقابة الصحافيين المصورين عن المصور عصام مواسي

تستنكر نقابة المصورين الصحافيين في لبنان الاستهداف المباشر للعدو الإسرائيلي لموكب إعلامي، يضم عدداً من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية، كان يجول في القرى الحدودية، وتحديداً في بلدة يارون.

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ننوه إلى أن إصابة الزميل عصام مواسي بشظية في قدمه جاءت طفيفة، وهو بخير الآن، متمنين له الشفاء العاجل، ونهنئ الزملاء الآخرين بسلامتهم.

وإذ تندد نقابة المصورين الصحافيين بهذا الاستهداف، تضعه ضمن سلسلة الاعتداءات المستمرة على الصحافيين، في لبنان كما في فلسطين المحتلة، من أجل حجب الحقيقة المتوحشة للعدو.

ونطالب، مجدداً، بمحاسبة وردع الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة أمام المحاكم الدولية.

تؤكد النقابة استمرارها في تأدية دورها في متابعة الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون، وملاحقة المعتدين. وتدعو الزملاء إلى الحذر الدائم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامتهم، وهي الأولوية دائماً.