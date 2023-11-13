"حزب الله" عن الاستهداف الاسرائيلي للصحافيين: جريمة جديدة تضاف الى سجل العدو

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أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" البيان التالي:‏"تُدين العلاقات الإعلامية في حزب الله قيام قوات الإحتلال الصهيوني باستهداف ‏وسائل الإعلام العاملة في ‏الجنوب أثناء قيامها بجولةٍ معلنةٍ ومعروفة مسبقاً في بلدة ‏يارون لتغطية آثار الاعتداءات الصهيونية، وتعتبر ذلك ‏جريمةً موصوفةً واعتداءً ‏سافراً يهدفُ إلى منع الإعلام من فضح ممارساته الإرهابية وجرائمه المتواصلة.‏إنّ هذه الجريمة الجديدة تضاف الى سجل العدو المليء بالجرائم بحق الصحافيين ‏ووسائل الإعلام في فلسطين ‏ولبنان من قتل الإعلاميين وتدمير المقرات الإعلامية، ‏واننا على ثقة أن ذلك لن يمنع الصحافيين الأحرار من ‏مواصلة أداء رسالتهم ‏الشريفة في نقل صور الصمود والبطولة والمقاومة وكذلك فضح جرائم العدوان.‏إننا نجدد دعوتنا إلى أوسع حملة تضامن مع الصحافيين العاملين في فلسطين ‏ولبنان والى إدانة اسرائيل في كل ‏المحافل الدولية والانسانية".‏