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لبنان

"حزب الله" عن الاستهداف الاسرائيلي للصحافيين: جريمة جديدة تضاف الى سجل العدو

Lebanon 24
13-11-2023 | 10:15
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أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" البيان التالي:‏ 
 ‏ 
"تُدين العلاقات الإعلامية في حزب الله قيام قوات الإحتلال الصهيوني باستهداف ‏وسائل الإعلام العاملة في ‏الجنوب أثناء قيامها بجولةٍ معلنةٍ ومعروفة مسبقاً في بلدة ‏يارون لتغطية آثار الاعتداءات الصهيونية، وتعتبر ذلك ‏جريمةً موصوفةً واعتداءً ‏سافراً يهدفُ إلى منع الإعلام من فضح ممارساته الإرهابية وجرائمه المتواصلة.‏  
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إنّ هذه الجريمة الجديدة تضاف الى سجل العدو المليء بالجرائم بحق الصحافيين ‏ووسائل الإعلام في فلسطين ‏ولبنان من قتل الإعلاميين وتدمير المقرات الإعلامية، ‏واننا على ثقة أن ذلك لن يمنع الصحافيين الأحرار من ‏مواصلة أداء رسالتهم ‏الشريفة في نقل صور الصمود والبطولة والمقاومة وكذلك فضح جرائم العدوان.‏ 

إننا نجدد دعوتنا إلى أوسع حملة تضامن مع الصحافيين العاملين في فلسطين ‏ولبنان والى إدانة اسرائيل في كل ‏المحافل الدولية والانسانية".‏ 
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