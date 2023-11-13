Advertisement

لبنان

عطل طارئ.. إعلان من "المالية"

Lebanon 24
13-11-2023 | 10:25
A-
A+
Doc-P-1129928-638354932110624306.jpg
Doc-P-1129928-638354932110624306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة المالية ان عطلاً تقنياً كهربائياً طرأ، أدّى الى توقف الحواسيب في المديريات العاملة في مبناها الكائن في منطقة العدلية.

وعليه فإن الوزارة تعتذر من قاصديها من أصحاب المعاملات المرتبطة بهذه المديريات هذا الاسبوع، على أن تعلن قريباً عن معاودة العمل ريثما تنتهي من معالجة العطل الطارىء.
Advertisement

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:31 | 2023-11-13
12:02 | 2023-11-13
12:00 | 2023-11-13
11:55 | 2023-11-13
11:52 | 2023-11-13
11:38 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24