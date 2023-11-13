عطل طارئ.. إعلان من "المالية"

أعلنت وزارة المالية ان عطلاً تقنياً كهربائياً طرأ، أدّى الى توقف الحواسيب في المديريات العاملة في مبناها الكائن في منطقة العدلية.



وعليه فإن الوزارة تعتذر من قاصديها من أصحاب المعاملات المرتبطة بهذه المديريات هذا الاسبوع، على أن تعلن قريباً عن معاودة العمل ريثما تنتهي من معالجة العطل الطارىء.

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