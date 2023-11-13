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أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى بياناً وقال فيه: "هنيئا للميادين قرار العدوان بحجبها. ذلك شهادة لها على مصداقيتها وفاعليتها في معركة الكرامة والنصر التي يخوضها المقاومون على الجبهات كافة، ويكبّدون العدو فيها من الخسائر والمهانة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من قبل".واضاف المرتضى:" ألا فليعرف الصهاينة أن قرارهم حجب قناة الميادين لن يحجب طبيعتهم الإجرامية التي تكشف عن صورتها في جميع الميادين.والصبح قريب".