القصيفي دان استهداف الصحافيين: نضع هذه الجريمة الإسرائيلية أمام الهيئات الاممية

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دان نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي في بيان، "استهداف طيران العدو الصهيوني الفريق الاعلامي الذي كان يتولى تغطية وقائع الحرب على لبنان في بلدة يارون الجنوبية".ورأى أن "الطبيعة العدوانية للكيان الغاصب ليست مستغربة، وهو الذي اعتاد على المجازر يرتكبها في حق الابرياء، فكيف في حق الصحافيين والاعلاميين الذين يقومون بمهماتهم ويوثقون جرائمها الموصوفة ضد الانسانية. ولنا في ما حصل ويحصل في غزه المثال الصارخ على نهج العدو الصهيوني الالغائي وسياسة الابادة التي يضطلع بها".وختم: "إن نقابة المحررين تضع هذه الجريمة الإسرائيلية أمام الهيئات الاممية ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة باوسع إدانة لسلوكها الوحشي تجاه الصحافيين والاعلاميين والمصورين والابرياء".