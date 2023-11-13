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لبنان
الآن.. هجومٌ إسرائيلي يطال بلدة جنوبيّة وهذا ما حدث!
Lebanon 24
13-11-2023
|
11:38
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ مُسيرة إسرائيليّة شنّت هجوماً، مساء اليوم الإثنين،
على منطقة كرم الزيتون بالقرب من حسينية بلدة يارون.
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ولفتت المعلومات إلى أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن سقوط 3 قذائف على منزلٍ وسط البلدة قرب مركز البلدية.
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