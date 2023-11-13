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لبنان

نتنياهو يُهدّد لبنان.. ماذا قال؟

Lebanon 24
13-11-2023 | 12:02
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين على الأوضاع في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، معتبراً أن هناك "لعباً بالنار".

وخلال زيارته الجنوب ولقائه بمجندين في الجيش الاسرائيلي من المجتمع البدوي في إسرائيل، قال نتنياهو: "إن شراكتنا هي مستقبلنا جميعا ضد هؤلاء المتوحشين.. أنتم جميعا مشبعون بنفس الهدف.. سنفوز.. لا توجد فواصل هنا.. لا يوجد منتصف طريق.. هذه ليست عملية ولا جولة.. نحن ذاهبون لتحقيق النصر الكامل هنا.. في الحرب سننتصر.. هذه هي معركتنا والمعركة الرئيسية هنا".
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وأضاف نتنياهو: "لدينا أيضا تبادل لإطلاق النار في الشمال، أنتم تعلمون ذلك.. وفي عمليات تبادل إطلاق النار هذه في الشمال، هناك من يعتقد أن بإمكانه توسيع الهجمات ضد قواتنا ومدنيينا.. هذا لعب بالنار. ستقابل النار بنيران أقوى بكثير، ولا ينبغي لهم أن يحاكمونا لأننا لم نظهر إلا القليل من قوتنا.. أي هجوم علينا سنهاجم من يهاجمنا.. سنعيد الأمن إلى الشمال وسنعيد الأمن إلى الجنوب.. سوف نعيد الأمن إلى دولة إسرائيل، ولكن قبل كل شيء، سيكون هناك نصر هنا.. سيتم القضاء على حماس".

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