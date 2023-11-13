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لبنان

وزير الإعلام دان استهداف العدو للاعلاميين: إسرائيل عاشت وتعيش على القتل

Lebanon 24
13-11-2023 | 12:31
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كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عبر منصة "أكس": "مرة أخرى، تستهدف إسرائيل، وبالمباشر، الصحافة العاملة في الجنوب. ورداً على هذا الإجرام نقول: لن ترهب محاولات إبادة الكلمة الحرة الصحافيين والصحافيات. الصحافة هنا وتبقى لنقل حقيقة هذا العدو الذي يزداد اجراما يوماً بعد يوم.  الصحافة هنا وتبقى لأرشفة وتوثيق إجرام هذا العدو لكي تعرف الأجيال المقبلة أن إسرائيل عاشت وتعيش على القتل، والقتل فقط".
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