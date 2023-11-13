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لبنان

آخر خبر.. إليكم ما فعلته "صواريخ لبنان" بمستوطنات إسرائيليّة عند الحدود!

Lebanon 24
13-11-2023 | 12:46
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أنّ هجمات المقاومة في لبنان على الاحتلال "لا تتوقف تقريباً طوال اليوم"، مشيرةً إلى انقطاع الكهرباء في الجليل الغربي.

وقال مراسل "القناة الـ12" في الشمال، غاي فارون، إنّه تم إطلاق 5 صواريخ مضادة للدروع نحو مواقع للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى إطلاق عشرات الصواريخ نحو مواقع عسكرية في مزارع شبعا والجليل الغربي والجليل الأعلى.
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وأكد أنّ "النيران لا تتوقف تقريباً من حزب الله طوال اليوم، كما يحدث منذ شهر تقريباً"، مشيراً إلى أن "عمال شركة الكهرباء مستمرون في العمل اليوم عند الحدود، حيث هناك انقطاع للكهرباء حالياً في الجليل الغربي في منطقة شتولا"، موضحاً أنّ المستوطنين "من دون كهرباء"، وأضاف: "هناك، السكان لا يفهمون كيف أنّ في شتولا لا يوجد كهرباء، وفي القرية المقابلة في لبنان توجد كهرباء. هذا مرتبط بالمعادلة الموجودة في الشمال، ومفادها أنّ حزب الله يطلق النار والجيش الإسرائيلي يردّ".
 
 
وكان "حزب الله" أعلن، اليوم، تنفيذ عمليات عديدة ضدّ أهداف إسرائيلية عند الحدود مع لبنان، أبرزها استهداف قوة مشاة إسرائيليّة قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة.
 
 
كذلك، تحدث الحزب عن تنفيذ عمليّة ثانية ضد موقع الراهب الإسرائيليّ، فيما أعلن لاحقاً عن إستهداف موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة. 
 
 
 
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