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لبنان

صورة تنتشر لمُراسل "المنار" أثناء مواجهته جنوداً إسرائيليين.. ماذا كُشف عنها؟

Lebanon 24
13-11-2023 | 13:35
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تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورةً لمُراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب وهو يقفُ بمحاذاة جنود إسرائيليين في الجنوب.
 
وأفاد مُعلقون بأن تلك الصورة جديدة وأنه جرى التقاطها اليوم من المنطقة الحدودية، إلا أن شعيب نفى أمام بعض الزملاء الصحافيين هذا الأمر، قائلاً إن الصورة قديمة.
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يُشار إلى أنّ موقع "قناة المنار" كان نشرَ الصورة نفسها في شهر أيلول الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من اندلاع التوتر عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وحينها جرى إرفاق الصورة مع عنوانٍ جاء: "دبابة للعدو الصهيوني بمواجهة مراسل المنار". 
 
---- الصورة المُتداولة لشعيب ----
 
 
--- الخبر الذي نشرته "المنار" سابقاً ---
 
 
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