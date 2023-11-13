صورة تنتشر لمُراسل "المنار" أثناء مواجهته جنوداً إسرائيليين.. ماذا كُشف عنها؟

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورةً لمُراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب وهو يقفُ بمحاذاة جنود إسرائيليين في الجنوب.

وأفاد مُعلقون بأن تلك الصورة جديدة وأنه جرى التقاطها اليوم من المنطقة الحدودية، إلا أن شعيب نفى أمام بعض الزملاء الصحافيين هذا الأمر، قائلاً إن الصورة قديمة.

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