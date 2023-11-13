أمرٌ إيجابي في لبنان.. خبيرٌ إقتصاديّ يتحدث عمّا ستشهدهُ السياحة!

نشرت منصة "بلينكس" الإماراتية تقريراً تحت عنوان: "سياحة لبنان "تحترق".. توتر الجنوب يلغي خطط الأعياد"، وجاء فيه:

يواجه القطاع السياحيّ في لبنان حالياً ركوداً كبيراً إثر التوترات القائمة عند حدوده الجنوبية مع فلسطين المحلتة منذ 8 تشرين الأول الماضي، إثر اندلاع الحرب في غزّة في اليوم السابع من الشهر الماضي.

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في الوقت الراهن، معظم المؤسسات السياحية تسعى جاهدة للاستمرار والتغلب على الظروف القائمة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد منذ العام 2019.



وسط ذلك، هناك مخاوف لدى المعنيين في القطاع السياحيّ من نشوب حربٍ كبيرة تُدمر كل مقومات صموده. فماذا تكشفُ الأرقام عن واقع السياحة الآن في لبنان وسط أحداث الجنوب؟



مؤشرات سلبيّة



عديدة هي المؤشرات التي تدلّ على تضرّر القطاع السياحي في لبنان جرّاء توتر الجنوب وأحداث غزة.



- المؤشر الأول يرتبطُ بمطار بيروت الذي شهد قبل أسابيع قليلة إجراءات طارئة في ظل الحديث عن إحتمالية نشوب حرب، وتمثلت بنقل شركة "طيران الشرق الأوسط"، وهي الناقل الجوي الأساسي في لبنان، العديد من طائراتها باتجاه دول أخرى خلال الأيام القليلة الماضية.



- المؤشر الثاني ويرتبط بإلغاء الحجوزات الفندقية، وهبوطها إلى معدلاتٍ متدنية جداً.



هنا، صرح رئيس المجلس الوطني للسياحة، بيار الأشقر لـ"بلينكس"، بأن نسبة الحجوزات في الفنادق تراجعت من 50% إلى معدل يتراوح بين 0 و 7% في أفضل الحالات، مشيراً إلى أنّ كل الحجوزات بأنواعها المُختلفة تم إلغاؤها.



- المؤشر الثالث وهو التوقعات السلبية الأخيرة التي تحدثت عن ركودٍ في السياحة في كل لبنان. فقبل أيام، أصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" تقريراً تحدث عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما يصل إلى 10% في حال تراجع إيرادات السياحة بين 10 و30% عن مستويات العام 2022.



- المؤشر الرابع وهو طلب سفارات الدول العربية والأجنبية من رعاياها مُغادرة لبنان فوراً بسبب الأحداث الأمنية.



موسم الأعياد "يحترق" في الوقت الراهن، معظم المؤسسات السياحية تسعى جاهدة للاستمرار والتغلب على الظروف القائمة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد منذ العام 2019.وسط ذلك، هناك مخاوف لدى المعنيين في القطاع السياحيّ من نشوب حربٍ كبيرة تُدمر كل مقومات صموده. فماذا تكشفُ الأرقام عن واقع السياحة الآن في لبنان وسط أحداث الجنوب؟عديدة هي المؤشرات التي تدلّ على تضرّر القطاع السياحي في لبنان جرّاء توتر الجنوب وأحداث غزة.- المؤشر الأول يرتبطُ بمطار بيروت الذي شهد قبل أسابيع قليلة إجراءات طارئة في ظل الحديث عن إحتمالية نشوب حرب، وتمثلت بنقل شركة "طيران الشرق الأوسط"، وهي الناقل الجوي الأساسي في لبنان، العديد من طائراتها باتجاه دول أخرى خلال الأيام القليلة الماضية.- المؤشر الثاني ويرتبط بإلغاء الحجوزات الفندقية، وهبوطها إلى معدلاتٍ متدنية جداً.هنا، صرح رئيس المجلس الوطني للسياحة، بيار الأشقر لـ"بلينكس"، بأن نسبة الحجوزات في الفنادق تراجعت من 50% إلى معدل يتراوح بين 0 و 7% في أفضل الحالات، مشيراً إلى أنّ كل الحجوزات بأنواعها المُختلفة تم إلغاؤها.- المؤشر الثالث وهو التوقعات السلبية الأخيرة التي تحدثت عن ركودٍ في السياحة في كل لبنان. فقبل أيام، أصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" تقريراً تحدث عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما يصل إلى 10% في حال تراجع إيرادات السياحة بين 10 و30% عن مستويات العام 2022.- المؤشر الرابع وهو طلب سفارات الدول العربية والأجنبية من رعاياها مُغادرة لبنان فوراً بسبب الأحداث الأمنية.

تُعدّ الفترة الحالية موسماً ناشطاً لقطاع السياحة بغض النظر عن مرحلة الصيف التي شهد لبنان فيها حركة سياحية ناشطة. وعادة خلال هذا الشهر، تنشطُ الحجوزات في لبنان تزامناً مع موسم الأعياد الذي يبدأ مطلع شهر ديسمبر المقبل.



وقال الأشقر لبلينكس، إنّ الموسم مُنيَ بضربةٍ كبيرة في ظل التوترات القائمة، معتبراً أنَّه لا وجود لأي معطيات واضحة تتحدّث عن إمكانية استعادة الموسم نشاطه بسرعة، وأضاف: "الحجوزات أُلغيت كما أن آفاق الوضع في غزة والجنوب غير واضحة. وعليه، فإن غياب الاستقرار لا يُبشر بالخير على الإطلاق، كما أن الخسائر على الصعيد السياحي تُقدر بمئات ملايين الدولارات".



خائفون من العودة



"بلينكس" تحدّثت مع 3 مغتربين لبنانيين في الخارج لاستطلاع إمكانية عودتهم إلى لبنان خلال وقتٍ قريب.



المُغترب سعيد الموجود في ألمانيا قال لبلينكس، إنَّ الظروف ليست جيدة كما أن هناك مُخاطرة للعودة إلى لبنان في ظل الحديث عن إمكانية نشوب حرب، وأضاف: "لقد أجّلنا خُطط العودة أشهر عديدة ريثما تتضح صورة الوضع، علماً أنني أزور لبنان كل 3 أشهر بشكلٍ دوري".



المُغترب حسن الموجود في إحدى الدول الخليجية قال لبلينكس إنّ العودة مؤجلة حالياً في ظل الأوضاع الراهنة، ويضيف "في حال عُدنا، سنبقى نعيش التوتر الكبير، خصوصاً إن تم إغلاق المطار ومُنعنا من مغادرة البلد. لهذا السبب آثرنا عدم حجز أي رحلة إلى لبنان كي نتبين ما سيجري".



آخر الأرقام عن واقع السياحة



رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في "بنك بيبلوس" نسيب غبريل قال لـ"بلينكس" إنّ لبنان حقق عام 2023 موسماً سياحياً مُميزاً، مشيراً إلى أنه منذ الشهر الأول من السنة ولغاية التاسع منها، زار لبنان 3 ملايين و 600 ألف سائح (62% منهم من المغتربين).



وأضاف أنّ "هذا العدد الإجمالي للزوار إلى لبنان يُمثل ارتفاعاً بنسبة 23% عن عدد السياح الذين زاروا لبنان عام 2022 في الفترة نفسها (أي بين شهر 1 و 9)".



غبريل أوضح أنه في العام 2022، حقق لبنان إيرادات مباشرة من السياحة بقيمة 5 مليارات و 300 مليون دولار، متوقعاً أن يزيد هذا المبلغ في العام 2023 رغم الأحداث القائمة حالياً والتوترات الأمنية الحاصلة في جنوب البلاد.



بعد التوتر.. أمرٌ إيجابي جداً!



قال غبريل إن التراجع قائم وكبير بسبب الأحداث، وهذا الأمر لا يمكن التشكيك به أبداً، لكنه يعتبر أن مقومات النهوض قائمة وموجودة ويمكن أن تتحقق بشكلٍ سريع، وهي على النحو التالي:



- أولاً: الإيرادات المالية التي حققتها المؤسسات السياحية كلها كانت "كاش" وبالدولار، وبالتالي يمكن أن تشكل أساساً لصمودها هذه الفترة.



- ثانياً: ما إن تنتهي الأحداث الأمنية حتى يبادر المغتربون اللبنانيون للعودة فوراً.



- ثالثاً: إعادة الحركة والنشاط إلى القطاع السياحي بشكلٍ سريع ليست أمراً صعباً لاسيما مع انتهاء حالة الطوارئ.



- رابعاً: هناك قدرة لدى مطار بيروت باستعادة نشاطه بسرعة قصوى وبالتالي عودة حركة السفر المعتادة تدريجياً إليه.



- خامساً: إستقرار سعر صرف الدولار رغم كل الأحداث والأزمة على الصعيد السياسي.



- سادساً: إستمرار نشاط السياحة الداخلية رغم الأحداث. (بلينكس - blinx)