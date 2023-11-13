Advertisement

لبنان

تقرير.. هذا ما فعلهُ صاروخٌ أُطلق من لبنان بإسرائيليين داخل مُستوطنة

Lebanon 24
13-11-2023 | 15:02
A-
A+
Doc-P-1130011-638355102526733220.jpg
Doc-P-1130011-638355102526733220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالَ جيش العدو الإسرائيلي إنّ خلايا لبنانية أقدمت على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه بلدة نطوعا الكائنة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، لافتاً إلى أن "المدفعية الإسرائيلية هاجمت مصدر إطلاق النيران".
Advertisement

ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى إصابة شخصين بجروح في الهجوم الصاروخي الأخير من لبنان، لكن الجيش الإسرائيلي لم يعلق بعد، وفق ما ذكرت قناة "I24" العبرية.

وذكرت التقارير أنه قد "تم إطلاق ما لا يقل عن 18 قذيفة هاون وصاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ صباح يوم الاثنين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت اليوم الاثنين، مواقع عسكرية لحزب الله في أعقاب وابل من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات وقذائف الهاون التي تم إطلاقها على الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود الشمالية".
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:00 | 2023-11-13
17:23 | 2023-11-13
17:06 | 2023-11-13
17:03 | 2023-11-13
17:02 | 2023-11-13
16:58 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24