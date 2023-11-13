تقرير.. هذا ما فعلهُ صاروخٌ أُطلق من لبنان بإسرائيليين داخل مُستوطنة

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ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى إصابة شخصين بجروح في الهجوم الصاروخي الأخير من لبنان، لكن الجيش الإسرائيلي لم يعلق بعد، وفق ما ذكرت قناة "I24" العبرية.وذكرت التقارير أنه قد "تم إطلاق ما لا يقل عن 18 قذيفة هاون وصاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ صباح يوم الاثنين".وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت اليوم الاثنين، مواقع عسكرية لحزب الله في أعقاب وابل من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات وقذائف الهاون التي تم إطلاقها على الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود الشمالية".