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لبنان
"سلاح جديد" بيد "حزب الله".. قناة إسرائيلية تتحدّث عنه فما هو؟
Lebanon 24
13-11-2023
|
16:45
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تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن التهديد الذي تشكّله الطائرات المسيرة التابعة لـ"حزب الله" بالنسبة للجيش الإسرائيليّ.
وأوردت "القناة 13" أنّ الطائرات من دون طيار هي "سلاح جديد يريد أن يجرّبه حزب الله بشكل موسّع على الحدود الشمالية".
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بدوره، قال القائد السابق لتشكيل الدفاع الجوي الإسرائيلي، العميد احتياط شاحر شوحات، للقناة إنّ "هذه معركة الطائرات غير المأهولة الأولى بهذا الحجم"، وتابع: "يجري الحديث هنا عن عائلة طائرات تتمتع بقدرات واسعة جداً، بدءاً من الصغيرة جداً والقادرة على حمل كمية ضئيلة من التسليح، وعدد محدود من المواد المتفجرة والتحليق لمسافات محدودة، وصولاً إلى تلك الأكثر تقدّماً مثل شاهد 136 وغيرها، والقادرة على التحليق لعشرات أو مئات الكيلومترات، وأن تحمل حتى عشرات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة".
وأشار شوحات إلى أنّ "الصعوبة موجودة أولاً في اكتشاف تلك الطائرات، وهذا شرط ضروري لمواجهة هذا الهدف، ثم لدينا مرحلة تحديد هويتها، وهي أيضاً ليست سهلة، وذلك لأننا نشغّل أيضاً عدداً من الطائرات أيضاً، وبعدها مرحلة لا تقل تعقيداً، وهي مهمة الاعتراض".
(الميادين نت)
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