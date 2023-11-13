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لبنان
ابتكار أساليب لإلهاب سوق الدولار
Lebanon 24
13-11-2023
|
17:03
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عادت مافيا الدولار إلى ابتكار أساليب قديمة - جديدة لإلهاب السوق لصالح شركات كبرى، تبحث عن التوقيت المناسب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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