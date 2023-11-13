عدوانٌ إسرائيلي جديد جنوباً.. طائرة تُطلق صاروخاً باتجاه أطراف يارون

أفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام بأنّ طائرة مُسيّرة مُعادية نفذت قرابة الساعة الـ11 ليلاً، عدواناً جوياً استهدف أطراف بلدة يارون - قضاء جبيل.

وأشارت المعلومات إلى أنّ حصل بواسطة صاروخ، وقد سُمعت أصوات إنفجاره في أرجاء المنطقة.