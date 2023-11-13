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لبنان

عدوانٌ إسرائيلي جديد جنوباً.. طائرة تُطلق صاروخاً باتجاه أطراف يارون

Lebanon 24
13-11-2023 | 17:02
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أفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام بأنّ طائرة مُسيّرة مُعادية نفذت قرابة الساعة الـ11 ليلاً، عدواناً جوياً استهدف أطراف بلدة يارون - قضاء جبيل. 
 
وأشارت المعلومات إلى أنّ حصل بواسطة صاروخ، وقد سُمعت أصوات إنفجاره في أرجاء المنطقة. 
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