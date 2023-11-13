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لبنان
قفزات في بدلات الخدمات
Lebanon 24
13-11-2023
|
20:00
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سجّلت بدلات الخدمات في البلدية والاتصالات قفزات بعشرات الأضعاف، مع اشتداد الاختناق المعيشي والصحي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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