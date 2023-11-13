حزب الله يصدر بياناً الآن.. ماذا جاء فيه؟

أصدرت المقاومة الإسلامية بياناً جاء فيه:‏ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:50 من منتصف ليل الاثنين 13-11-2023 موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه.‏ ‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏ الثلاثاء 14-11-2023 م. ‌‎ ‎

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