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لبنان

حزب الله يصدر بياناً الآن.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
13-11-2023 | 17:23
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أصدرت المقاومة الإسلامية بياناً جاء فيه:‏ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:50 من منتصف ليل الاثنين 13-11-2023 موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه.‏ ‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏ الثلاثاء 14-11-2023 م. ‌‎ ‎
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