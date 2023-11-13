إتّصالات دبلوماسية لجمت موقفاً خطيراً

حسب مصادر واسعة الاطلاع، كاد الموقف ينفجر على نطاق واسع ليل أمس الأول.. على جبهة الجنوب، لكن لجمته اتصالات دبلوماسية كانت حاسمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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