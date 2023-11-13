Advertisement

لبنان

إتّصالات دبلوماسية لجمت موقفاً خطيراً

Lebanon 24
13-11-2023 | 20:30
A-
A+
Doc-P-1130052-638355188813991945.jpg
Doc-P-1130052-638355188813991945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حسب مصادر واسعة الاطلاع، كاد الموقف ينفجر على نطاق واسع ليل أمس الأول.. على جبهة الجنوب، لكن لجمته اتصالات دبلوماسية كانت حاسمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان
lebanon 24
14/11/2023 06:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: الأولويّة لوقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الاسرائيليّ على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة
lebanon 24
14/11/2023 06:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: حزب الله يمكن ان يخطئ بالسياسة الداخلية وانتقدناهم كثيرا لكن لا نخطئ بالاستراتيجية ولا نستطيع الا نرى ان هناك لبنانيين يعيشون حياتهم بشكل طبيعي بينما هناك شهداء يسقطون في الجنوب
lebanon 24
14/11/2023 06:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كرم: لوضع سياسة تفاهم بين "الطاقة" و"مؤسسة مياه لبنان الشمالي"
lebanon 24
14/11/2023 06:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

سياسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:08 | 2023-11-13
22:18 | 2023-11-13
22:20 | 2023-11-13
22:44 | 2023-11-13
22:39 | 2023-11-13
22:36 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24