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لبنان

المنخفض الجوي بدأ وسيشتد.. والأب خنيصر يُحذر (صورة)

Lebanon 24
14-11-2023 | 00:18
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ ان المنخفض الجوّي بدأ يدخل اجواء المنطقة خلال ساعات أمس الاثنين مع امطار متفرقة، وسيشتد اليوم الثلاثاء مع نسبة صواعق مرتفعة ستصل الى 90% وامطار غزيرة ساحلا وجبلا وبقاعاً وسيبلغ ذروته بين ساعات الظهيرة والمساء.
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وأشار إلى انه بسبب غزارة الامطار قد تتشكل السيول على الطرقات تترافق مع ارتفاع منسوب المياه على الخط الساحلي.
 
 
 
وكان خنيصر أشار إلى ان تشرين الثاني سينقلب بقسمة الثاني الى ممطر وسلسلة من المنخفضات سوف تتجه نحو المنطقة بسبب نشاط منخفض البحر الاحمر الذي يساهم بتدني الضغط الجوي في المنطقة، الامر الذي يشير الى تخطي معدل الهطولات على الساحل اللبناني 300 مم ساحلاً و 150 مم جبلاً وجنوباً و 85مم بقاعاً.

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