اتجهت كل الأنظار نحو الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وما الذي سيقوله في خطابه الأول منذ بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول.

وبحسب موقع "The National Interest" الأميركي، "لدهشة البعض، نجح نصر الله في موازنة خطابه في الثالث من تشرين الثاني مستخدماً اللغة النموذجية التي عُرف بها، كما وقيّم حدود الخطاب الناري وسط الجهود الرامية إلى إبعاد حزبه عن الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل. ومع ذلك، في حين يخلص بعض الخبراء إلى أن أي شيء أقل من إعلان حزب الله للحرب ضد إسرائيل هو إشارة إلى إعادة تأسيس الردع ضد الحزب و"محور المقاومة" الذي تقوده إيران، فإن جولة النصر هذه تفشل في الأخذ في الاعتبار المخاطر التصاعدية التي لا تزال قائمة. ويدل الخطاب الثاني الذي ألقاه حسن نصر الله في 11 تشرين الثاني على هذا الواقع".

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وتابع الموقع، "بالفعل، ذكر نصر الله عبارة مهمة بشكل خاص: "على الجبهة اللبنانية، كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، كما وأشار أيضًا إلى أن المقاومة فتحت بالفعل جبهة ثانية، في إشارة إلى تصرفات جماعته والمجموعات الأخرى المدعومة من إيران في سوريا والعراق واليمن ضد إسرائيل والولايات المتحدة. وتُعتبر هذه النقطة حاسمة لأنها يمكن أن تشير إلى المستوى الذي سيدفع حزب الله للمشاركة في هذا الصراع. ففي حين أنه من الصحيح أن الاشتباكات العسكرية اليومية والمستمرة تحدث على طول الحدود اللبنانية السورية الإسرائيلية المتنازع عليها، إلا أن كلام نصر الله يمكن أن يشير أيضاً إلى عدم اهتمامه بتعميق الصراع في هذا السياق. في نهاية المطاف، ومن خلال تسليط الضوء على جهوده النشطة لمحاربة إسرائيل، قد يحاول حزب الله موازنة جهوده للاحتفاظ بشرعيته باعتباره الداعم الرئيسي المفترض لفلسطين من دون أن يوقع نفسه في دوامة تصعيد وحشية".

ورأى الموقع أنه "من المرجح أن ينبع هذا الاعتبار من إدراك أن إسرائيل ستطبق استراتيجيتها العسكرية الحالية في غزة على أجزاء كبيرة من لبنان في وقت لا يستطيع فيه حزب الله تحمل النكسات المحلية. ويبدو أن تل أبيب تطبق استراتيجية الضاحية، وهي استراتيجية عسكرية تم الكشف عنها علناً لأول مرة خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006 والتي أدت إلى دمار واسع النطاق في جنوب لبنان. باختصار، تدعو هذه الاستراتيجية في الأساس إلى استخدام القوة وغرس الهلع ضد العدو من أجل إنشاء درجة من الردع تكون قوية إلى الحد الذي يجعل من غير المحتمل أن ينشأ صراع آخر واسع النطاق".

وبحسب الموقع، "نظراً للانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المستمر في لبنان، يمكن لنصر الله أن يقدّر أن مخاطر حرب واسعة النطاق مع إسرائيل تفوق الفوائد. وفي الوقت الذي يلوم فيه الشارع اللبناني بشكل متزايد الكيانات السياسية والمؤسسات على التسبب في هذا الانهيار، فمن المرجح أن حزب الله لا يريد أن يُنظر إليه على أنه يزيد من تفاقم هذه المحنة من خلال التحريض على حرب أخرى مع إسرائيل. ولكن حتى مع أخذ هذه الأمور في عين الاعتبار، فإن خطر التصعيد يظل مرتفعاً بغض النظر عن التصريحات العلنية الصادرة عن كافة الأطراف الرافضة لتوسع الحرب".

ورأى الموقع أن "هذا النمط التصعيدي موجود بالفعل. فحزب الله يواصل، إلى جانب القطاعات العسكرية لكل من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، ضرب شمال إسرائيل بالصواريخ. وتوازياً، قامت إسرائيل تدريجياً بزيادة حجم هجماتها الصاروخية والمدفعية على جنوب لبنان، حيث أصابت أهدافاً مدنية وعسكرية. ويثير قرار حزب الله بإعادة ما يقرب من 1500 مقاتل من سوريا إلى لبنان مخاوف إضافية في هذا السياق. ويتزامن هذا القرار مع الجهود التي تم الإبلاغ عنها سابقًا لنقل أصول الدفاع الجوي من الجيش السوري إلى حزب الله. أما إذا كانت هذه التحركات احترازية بشكل صارم أو مؤشرا على خطط حزب الله المستقبلية فيبقى سؤالا مفتوحا".

وتابع الموقع، "في نهاية المطاف، فإن الحرب على غزة وغيرها من الجهود الرامية إلى التطهير العرقي للمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية تخاطر بإجبار محور المقاومة على التحرك. ويشير توسيع العمليات العسكرية مثل إعادة انتشار القوات والهجمات الأعمق على الأراضي اللبنانية والإسرائيلية إلى أن كلا الجانبين يحاولان إظهار خطوطهما الحمراء. ومع ذلك، في حين أن إسرائيل تواجه على الأرجح ضغوطاً من واشنطن لتجنب صراع أوسع نطاقاً، فمن الصعب معرفة ما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على إيران ووكلائها. ففي حين أن إيران لا تفضل صراعاً مفتوحاً، فإنها ووكلاؤها يواجهون مسألة شرعية حقيقية حيث يموت الفلسطينيون بالآلاف على أيدي إسرائيل وأسلحتها الغربية".

وختم الموقع، "تنظر إيران إلى حزب الله باعتباره جوهرة تاج المقاومة والعامل الحاسم في استراتيجية الردع الإقليمية الأوسع التي تتبعها ضد أعدائها، لذلك لن تخاطر بهذه المجموعة إذا لم تكن مضطرة إلى ذلك من أجل بقائها".