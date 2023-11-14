25
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التمديد لعون … بين الرغبة الاميركية وموقف "حزب الله"
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
14-11-2023
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عادت النقاشات السياسية في لبنان تطرح على الطاولة من جديد منذ أيام، ولعلّ ما يتمّ الحديث عنه على وجه التحديد هو استحقاق رئاسة الجمهورية وما إذا كانت القوى السياسية جاهزة لتحمّل تبعات الفراغ في قيادة الجيش أم أنها ستتّجه الى قرار التمديد للقائد الحالي جوزاف عون أو تعيين بديل له.
Advertisement
وفي هذا الإطار فإنّ "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل هم أكثر المتحمسين لفكرة إنهاء مسيرة قائد الجيش وإحالته الى التقاعد وعدم التمديد له، على اعتبار أن الخصومة السياسية بين باسيل وعون عميقة جداً اضافة الى أن رئيس "التيار" يشعر أن قائد الجيش هو مرشّح جدّي لرئاسة الجمهورية، وهذا ما لا يريده حتماً. لذلك بدأ باسيل منذ أسابيع اتصالات ومشاورات مع قوى سياسية متعددة بهدف إقناعها بالسير معه بفكرة عدم التمديد لعون، وبالتوازي مع ذلك بدأ النقاش بين باسيل وحلفائه أو المتقاطع معهم على عدم التمديد لعون عن البدائل التي يمكن طرحها على الطاولة والتي من شأنها أن تحسُم مسألة إحالة عون الى التقاعد.
حتى اللحظة لم يظهر أي توافق بين القوى السياسية على بديل لمسألة التمديد، بل على العكس هناك من يرغب بأن يكون البديل هو تعيين مجلس عسكري جديد وبالتالي تسليم رئيس الأركان، في حين أن باسيل لديه توجه آخر يقضي بتسليم صاحب الرتبة الأعلى من بين الضباط المسيحيين في وآخرين يدعمون تعيين قائد جيش جديد.
لكن أمام كل هذا المشهد ثمة إصرار اميركي واضح بالتمديد لعون ويبدو أن هذا الامر بات محسوماً من الجانب الاميركي، وهذا ما قد يكون "حزب الله" غير معارض له، على اعتبار أن التعامل مع شخصية يعرفها أفضل من شخصية جديدة لم يصر الى التعامل معها ابداً سيما في المرحلة الحساسة الراهنة والمرحلة المقبلة، لكن "الحزب" بدوره في حال تمّ الاتفاق بين حلفائه وتحديداً رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على عدم التمديد لعون وحصلوا على دعم من قبل "الحزب التقدمي الاشتراكي" فإنه لن يعارض هذا التوافق أيضاً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اعلامية شابة تحتفل بخطوبتها باجواء فخمة.. وهذا عريسها الوسيم (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية شابة تحتفل بخطوبتها باجواء فخمة.. وهذا عريسها الوسيم (فيديو)
07:15 | 2023-11-13
13/11/2023 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرض لاطلاق نار داخل سيارته.. هذا ما حصل فجر اليوم مع مسؤول في حزب لبناني بارز
Lebanon 24
تعرض لاطلاق نار داخل سيارته.. هذا ما حصل فجر اليوم مع مسؤول في حزب لبناني بارز
08:20 | 2023-11-13
13/11/2023 08:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخلَ إسرائيل.. تقريرٌ يكشف ما قيل عن الحرب ضدّ لبنان!
Lebanon 24
داخلَ إسرائيل.. تقريرٌ يكشف ما قيل عن الحرب ضدّ لبنان!
12:00 | 2023-11-13
13/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يُهدّد لبنان.. ماذا قال؟
Lebanon 24
نتنياهو يُهدّد لبنان.. ماذا قال؟
12:02 | 2023-11-13
13/11/2023 12:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أركان جيش العدو: قواتنا مستعدة عند الجبهة مع لبنان
Lebanon 24
رئيس أركان جيش العدو: قواتنا مستعدة عند الجبهة مع لبنان
13:08 | 2023-11-13
13/11/2023 01:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
04:30 | 2023-11-14
شكاوى للبنان لمجلس الامن.. هكذا يمكن التحرك ضد اسرائيل
06:00 | 2023-11-14
"الكلمة للميدان".. كيف يُفهَم هدوء "حزب الله" في مقاربة "الحرب"؟!
05:49 | 2023-11-14
حزب الله يعلن استهداف نقطة تحشيد لجنود العدو في هذا الموقع
05:45 | 2023-11-14
عواصف رعدية ورياح ناشطة وأمطار.. هكذا سيكون الطقس في الأيام المقبلة
05:02 | 2023-11-14
توسع رقعة القصف الإسرائيلي على الجنوب.. اليكم ما يجري هناك
05:00 | 2023-11-14
أيام أخيرة حاسمة لإختيار نقيبٍ للمحامين من بين ثلاثة متقدمين
فيديو
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
14/11/2023 13:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
23:20 | 2023-11-13
14/11/2023 13:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
14/11/2023 13:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24